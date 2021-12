Raven eeksena sa PH triathlon

PINAMUMUNUAN ng madalas magtala ng Palarong Pambansa record na si Raven Alcoseba ng Cebu ang mga batang atleta na ninanais mapabilang sa training pool ng Triathlon Association of the Philippines (TRAP) sa pagnanais nito na makumpleto ang long-term program sa popular na sports.

Sinabi ni TRAP president Tom Carrasco na may pitong bagong miyembro ang triathlon at duathlon team na ang lima ay nasa 20-years old and under age group pool at dalawang betereno base sa ipinakitang pagsabak sa ginanap na National Duathlon Trials nakaraang Disyembre 12 sa Clark, Pampanga.

Ipinaliwanag pa ni Carrasco na asam ng asosasyon na palakasin ang kanilang women’s training pool dahil na rin sa pagnanais na makaabot sa Asian level at target nitong makapagpadala sa mga qualifiers ng Olympics pati na rin sa World Championships.

Kasama ni Alcoseba sa mga baguhan sina Matthew Justin Hermosa ng Cebu, Heart Quiambao ng Bukidnon, Jena Valdez mula Pangasinan, at Lorenzo Joaquin Solda mula Parañaque na nasa edad 17 hanggang 20-anyos.

Ang dalawang beterano ay ang 35-anyos na si Alexandra Ganzon mua Iloilo at 33-anyos na si Raymond Torio mula sa Pangasinan. (Lito Oredo)