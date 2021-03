Ratsada sa trabaho: Janine wala nang oras kay Rayver

Malamang na ngayon na ang balik ni Janine Gutierrez mula sa Bicol kung saan ay nag-shooting siya ng pelikulang “Ikaw Lang Ang Mamahalin” kapareha ang comedian/singer na si Pepe Herrera.

Nag-enjoy raw sa Bicol si Janine dahil kasama sa lock-in shooting ang kanyang lola o mamita na si Pilita Corrales.

Next week, babalikan naman ni Janine ang shooting ng “Half World” project niya under HBO.

Dapat ay March 12 ang story conference ng first series niya under ABS-CBN, pero mukhang mamo-move raw ‘yon dahil ang tsika ng isang tinanong ko, may inaayos pa sa script.

Script nga kaya o sa casting? May tsika kasing may changes daw sa casting ng Kapamilya series na ‘yon under Dreamscape.

Anyway, sa April pa naman ang simula no’n, kaya wala namang problema.

Actually, magla-lock-in shooting pa nga uli si Janine bago ‘yon, pero sa Regal Entertainment, Inc. naman.

Hindi lang nabanggit ng tsinika ko ang casting dahil wala pa raw silang story conference, pero ang schedule raw, March 24 ang simula ng lock-in nila.

Wow, sobrang busy ni Janine, pero wala namang problema ‘yon dahil pagdating naman sa relasyon nila ni Rayver Cruz, ok na ok sila.

Ang ibang malalapit nga sa kanila ay nagsasabing perfect ang relasyon ng dalawa kahit pa nga ngayong magkaiba na sila ng TV networks.

So bongga!

Willie ‘di mapatumba ng mga kalaban

Sa isang tsikahan namin ni TV5 content consultant Perci Intalan, kinumusta ko sa kanya ang “Paano Ang Pangako?” primetime series nila.

Isa si Perci sa directors at producers (ang The IdeaFirst Company nila ng mister na si Jun Lana ang line-producer for Cignal Entertainment) ng primetime series na pinagbibidahan nina Maricel Laxa, Beauty Gonzalez, Elijah Canlas, Miles Ocampo at iba pa.

Dating 9:00PM ang time slot nila at nalipat ‘yon ng 7:15PM.

So, kumusta na ang show?

“Ok naman! Actually, mas ok daw kasi nakakapanood ang mga senior, kasi nga mas napaaga na ang ‘Paano Ang Pangako?’ compared noong 9:00PM ang time slot namin,” sey ni Direk Perci.

Well, nice naman pala ang pagiging mas maaga na ng time slot nila, pero kumusta naman kaya ang game shows na “Fill In The Bank” nina Pokwang at Jose Manalo at ang “Bawal Na Game Show” nina Wally Bayola at Paolo Ballesteros na nakatapat na ng “Wowowin (Tutok To Win)” ni Willie Revillame sa GMA 7?

Ratsada pa rin kasi sa rating game ang show ni Willie, huh!

Well…