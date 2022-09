Rasyon sa Bilibid tinipid – COA

Sinita ng Commission on Audit (COA) ang caterer ng Bureau of Corrections (Bucor) dahil sa kawalang nutrisyon at kakaunting pagkain na inihahanda nito para sa mga inmate.

Sa audit report ng COA, sinabi nito na nilabag ng AFS Eatery ang kasunduan na dapat ay masustansya ang kanilang inihahaing pagkain para sa mga bilanggo, gayundin ay hindi rin sinunod ng caterer ang kasunduan na hindi ito dapat magsilbi ng karne sa mga inmate na kasapi ng Muslim at Seventh Day Adventist.

“Management was unable to monitor and enforce the provisions in the Food Subsistence Agreement (FSA),” ayon sa COA.

Ayon sa COA may ilang pakakataon pa na ang mga inmate na kabilang sa Muslim at Seventh Day Adventist inmates ay binigyan lamang ng 1 cup ng kanin para sa kanilang almusal at pananghalian.

Sinabi ng COA na ang ganitong paglabag ng caterer ay nangyayari dahil na rin sa kabiguan ng Bureau of Corrections (BuCor) na i-monitor ito.

“Had the officers of the bureau monitored the strict implementation of its internal controls and the employees performed their respective duties, functions and responsibilities, the above deviations and/or violations of the caterers could have been prevented and immediately stopped,” ayon sa COA.

Bunga nito ay inatasan ng COA si BuCor Chief Gerald Bantag na tingnan ang pagkain na inihahanda para sa mga inmate dahil binabayaran ito ng gobyerno. (Tina Mendoza)