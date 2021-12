Rason sa COVID sirit kinakapa ng DOH

Hindi pa matiyak ng Department of Health (DOH) kung dahil sa mga aktibidad ngayong Kapaskuhan ang sanhi ng pagtaas uli ng mga kaso ng COVID-19 o dulot na rin ng Omicron variant.

Naobserbahan ng DOH ang pagtaas ng positivity rate nitong nakalipas na linggo sa National Capital Region (NCR).

“In the NCR, the daily cases in the recent week showed an increase of 38 cases or 49 percent from the previous week now averaging 115 cases per day,” sabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Sa pinakahuling datos ng DOH, lumabas na karamihan sa mga lugar sa NCR ay nagkaroon ng indikasyon na positive one-week growth rates (OWGR) habang sa limang lugar ay magkaroon ng positive OWGRs at two-week growth rate.

Aminado si Vergeire na inaasahan umano na magkaroon ng pagtaas ng COVID case dahil sa mga aktibidad ngayong Kapaskuhan at pagluwag sa galaw ng mga tao subalit patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon.

“Though we cannot still be certain that the increase in cases is due to the Omicron Variant,” ani Vergeire.

Samantala, nakapagtala ang DOH ng 889 bagong COVID case hanggang alas-kuwatro ng hapon kahapon, Disyembre 29.

Tumaas din ang mga aktibong kaso ng virus infection na naitala sa 10,418 kahapon o 0.4% ng kabuuang bilang ng mga dinapuan ng COVID sa bansa.

Nakapagtala naman ng 214 pasyente na gumaling habang 28 ang bagong nasawi.

Sa ngayon, nasa 2,778,131 na lahat ng gumaling sa COVID habang umakyat naman sa 51,241 ang kabuuang bilang ng mga nasawi.(Juliet de Loza-Cudia)