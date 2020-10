Raptors guard sinapak ang GF

KINASUHAN si Raptors guard Terence Davis dahil daw sa pang-uumbag sa kanyang girlfriend sa New York City, ayon sa statement ng NYPD.S

“Subject hit the victim in the face,” bahagi ng pahayag ng pulisya matapos raw magsagutan ang dalawa.

Hinablot daw ni Davis ang phone ng girlfriend at binasag.

Katabi raw ng babae ang anak na lalaki nang mangyari ang insidente, natumba rin ang bata.

Mul sa Canadian Press:

“Davis was arraigned Wednesday on misdemeanor charges of assault, attempted assault, endangering the welfare of a child, criminal mischief, aggravated harassment and harassment.”

Itinanggi ng kampo ni Davis ang mga kaso.

Undrafted rookie si Davis pero mainam ang inilaro sa Toronto noong nakaraang season.

Minsan, dumating siya sa isang laro sa Orlando bubble na may butas sa kanyang mask. (VE)