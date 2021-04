Rappler nagsaya tsinugi CNTV

Kasunod ng balitang pagtanggal ng programang Chinatown News TV (CNTV) sa ABS-CBN News Channel (ANC) ay ilang reporter mula sa Rappler ang tila nagdiwang at nagbiruan ng paglibre sa dinner at milktea.

“[The] power of writing stories. and the calmness to take negative reax and personal attacks from industry colleagues,” lahad ni Rappler business reporter Ralf Rvas.

Tugon naman ni Glenda Gloria, Rappler executive editor, kaagad ding binura ng kanilang reporter ang nasabing tweet dahil posible aniya itong ma-misinterpret.

Bunsod ng napurnadang block time deal sa isang Filipino-Chinese company ay posibleng magkaroon muli ng tanggalan ng mga empleyado sa ABS-CBN.

Sa report ng business site na Bilyonaryo, isang source ang nagsabing nakipagkasundo ang ABS-CBN sa Horizon of the Sun Communications Inc. para maipalabas sa ANC ang programang Chinatown News TV (CNTV).

Ito’y tinanggap ng ABS-CBN para magkaroon ng dagdag na kita para mapanatili ang kanilang mga tauhan lalo’t dama pa rin ang epekto ng pagtanggal sa kanilang prangkisa noong 2020.

“It was the only piece of good news after months of bad luck since ABS-CBN’s franchise renewal was rejected. CNTV was projected to bring a big chunk of ad money from Chinese firms and ABS-CBN would get half as part of the deal,” saad ng source ng Bilyonaryo.

Nagsimulang iere ang CNTV sa ANC noong April 12, ngunit makalipas ang tatlong araw ay tinanggal ito agad dahil sa hindi magandang pagtanggap ng publiko sa naturang programa

Matatandaan na ilang araw bago iere ang Chinese news program sa ANC ay hinabol ng Chinese Navy ang crew ng ABS-CBN nang magtungo si Chiara Zambrano sa West Philippine Sea.

Ngunit ayon sa report, ang naging mitsa umano sa pagkatanggal ng show ay ang pagdiin ng Rappler na iugnay ang isyu ng iringan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea sa pagpapalabas ng CNTV.

Bago itigil ang pag-ere ng CNTV ay pinaliwanag ni ABS-CBN news chief Ging Reyes na kanilang nilalabanan ang kahit anong uri ng diskriminasyon, at ang Filipino-Chinese community ay parte na ng bansa.

Nilinaw din ni Reyes na mayroon silang editorial control sa bawat ipapalabas sa CNTV bago ito tuluyang alisin sa ANC.

Saad pa sa report, dahil sa nangyari ay posibleng magkaroon ng panibagong retrenchment ng mga empleyado sa ABS-CBN.

“What they fail to realize is that because of CNTV’s cancellation, the jobs of hundreds of ABS-CBN employees are hanging in the balance and another round of layoffs is a possibility since there’s no new revenue stream coming in,” lahad ng source.(Ray Mark Patriarca)