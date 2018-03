Rappler kinasuhan ng P133M tax evasion

NAHAHARAP sa P133 milyong tax evasion case sa Department of Justice (DOJ) ang online news website na Rappler­ matapos na mabigo na magdeklara ng tunay na kita noong 2015 sa kanilang tax return.

Tumayong respondent sa kaso si Rappler President Maria Ressa, at iba pang opisyal.

Ayon sa BIR, tinangka umano ng Rappler Holdings na umiwas sa pagbabayad ng tamang buwis dahil sa hindi tamang impormasyon sa kanilang 2015 tax return.

Nabatid na nag-isyu ang kompanya at nagbenta ng P181.67 mil­yong halaga ng mga Philippine Depositary Receipt (PDR) sa dalawang foreign firms pero nabigo sila na bayaran ang buwis at value added taxes (VAT) sa transaksiyon.

Sanhi para umabot sa P133.84 milyon ang utang na buwis ng Rappler­.

Bukod kay Ressa, kasama rin sa kinasuhan ang treasurer ng Rappler na si James ­Bitanga.

Nabatid na ang pagbebenta ng mga PDR sa foreign investor ang dahilan kung bakit ni-revoke ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang certificate of incorporation noong Enero dahil sa paglabag sa ‘constitutional restriction on foreign ownership of mass media’­.

Itinanggi naman ng Rappler ang pahayag ng SEC na ang Omidyar Network, binuo ng eBay founder at entrepreneur Pierre Omidyar, ang siyang kumokontrol sa operasyon.

Hiniling na rin ng Rappler sa Court of Appeals (CA) na baligtarin ang SEC ruling.