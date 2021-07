Rapist nagtago ng 11 taon, nalambat

Matapos ang mahigit 11 taon, nakamit din ng isang menor de edad na babae ang hustisya matapos maaresto sa Bacoor City, Cavite ang lalaking gumahasa sa kanya.

Hawak na ng Juban Municipal Police Station sa Sorsogon ang suspek na si Joseph Jasareno, isang construction worker at residente ng Barangay Taboc, Juban at Soluna Subdivision, Bacoor City.

Si Jasareno ay dinakip, alas-1:06 Miyerkoles ng hapon, sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Judge Solon Sison ng RTC Branch 51 sa Sorsogon City dahil sa kasong rape kaugnay ng RA 7610 o ang Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act.

Naganap ang panggagahasa ng suspek sa isang menor de edad na estudyanteng babae sa Juban, Sorsogon noong 2010.

Matapos ang krimen ay nagtago ang suspek sa tulong ng kanyang pamilya at nanirahan sa Bacoor City, Cavite.

Pero makaraan ang higit isang dekada, may nakapagsabi na namataan ang suspek at nagtatrabaho ito sa nasabing subdivision kaya pinosasan kamakalawa ng pinagsanib na puwersa ng Bacoor City Police at Juban Police.

Si Jasareno ay tinaguriang Top 5 most wanted person sa municipal level ng Juban, Sorsogon at walang inirekomendang piyansa sa kanya. (Gene Adsuara)