Ranz Kyle binatilyo na

Sibling goals, squad goals at famoals yan ang madalas na content nina Ranz at Niana sa kanilang mga vlog pero nitong nakaraang love month mistulang may pagbabago sa vlog ni Ranz Kyle kung dati ay puro challenge at prank ang kanyang ginagawa sa Araw ng mga Puso, ngayon ay may ka-Valentines date na siya (Tarayy! Luma-lovelife).

Bago natin kilalanin ng lubusan si Ranz Kyle samahan niyo muna akong magbalik-tanaw. Bago pa man sumikat si Ranz bilang isang vlogger mas una muna natin siyang minahal bilang isa sa mga miyembro ng grupong Chicser (woohh! Kaway-kaway sa mga millennials).

Taong 2010 ng unang namayagpag ang kanilang grupo kasabayan nila ang internet sensation din na sina Jam Sebastian at Michelle Liggayu na mas kilala sa tawag na JaMich.

Kaliwa’t kanan ang mga guesting at patong-patong na mga proyekto ang naka-hain sa Chicser noong mga panahong kasikatan nila, ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana dahil hindi kalaunan ay bigla na lamang nanamlay ang kanilang karera.

Kaya taong 2012 ay dito na sinimulan ni Ranz na pasukin ang pagba-vlog. Lumipas ang maraming taon ay unti-unti ng nakilala si Ranz hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa labas ng bansa, kasama niya rito ang kanyang forever tandem at kapatid na si Niana Guerrero.

Kung dati ay mga event lamang dito sa Pilipinas ang kanilang mga natatanggap ngayon ay kaliwa’t kanang event na rin abroad sila naiimbitahan (Ohh! Diba bongga san ka pa?). (Well hindi naman jan ang focus ng ating chika).

Kamakailan nga lamang ang tandem nina Ranz at Niana kahit na sa love life ay nagtutulungan pa rin sila, nitong nakaraang Valentine’s day nga ang vlog ng magkapatid ay dinala ni Ranz sa Boracay ang isang babae sa katauhan ni Milissa Grande na isa rin vlogger samantalang si Niana ay naiwan sa kanilang bahay kasama ang kanilang mga kasambahay (Ohh! sad life).

Bagong content ito para sa mga manonood dahil ito ang kauna-unahang beses na nag vlog si Ranz ng kanyang lovelife walang pag-amin at wala rin pagdi-deny ang dalawa patungkol sa kanilang relasyon pero say ng mga fans (si Ranz confirmed! Binatilyo na).

Masayang-masaya ang mga faney ni Ranz dahil love goals na ang mga latest vlog na kaniyang ina-upload, subalit ang masayang lovelife na sana ay naunsiyami pa dahil kinailangan na rin bumalik ni Milissa ng Canada upang makasama ang kanyang pamilya.

Sa nakaraang vlog ni Ranz sinorpresa niya ang kasintahan ng isang despedida party at kitang-kita sa video na boto at suportado ng pamilya ang kanilang relasyon dahil nagtulong-tulong pa ang mga ito sa paghahanda ng party para kay Milissa.

Ang tanong ngayon ng mga netizens lalo na ng mga chismosa nating kapitbahay paano na ang relasyon ng dalawa, kakayanin ba nila ang long distance relationship, sino ba ang unang bibigay sa kanila? (syempre think positive dapat, kering-keri nila yan!).

Kaya Ranz at Mili mula naman sa inyong mosang kapitbahay goodluck sa lovelife and always stay in love love love!