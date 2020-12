Ramsay may bagong ‘baby’

Inunahan ni Derek Ramsay ang mga basher niya. Inaasahan na niya na maba-bash na naman siya at ia-assume na “anak” niya ang ipinost.

Sa picture ay karga-karga ni Derek ang bagong silang na sanggol at nakasuot pa ito ng hospital suit. Katabi niya ang dalawang batang babae.

Kung walang disclaimer, madali para sa netizens na isiping anak nga niya ang kargang sanggol at baka maikonek din agad sa break-up nila ni Andrea Torres.

Sa caption ni Derek, nakalagay ang, “Welcome to the family. Gianna Lilly Ramsay Bontilao.”

Kasunod ang, “This is my sister’s baby. Baka gawan na naman ng issue ng mga basher.”

Mikki hulog ng langit kay Bettina

Ilang araw nang tapos ang kasal ng dating Kapuso star na si Bettina Carlos, pero ang dami pa rin na nai-inspire sa naganap na wedding niya.

Ni-reveal ni Bettina na natupad daw ang secret prayer na sana, mag-propose rin ang lalaking mapapangasawa niya sa kanyang anak. Nangangahulugan daw ito na ito talaga ang lalaking inilaan sa kanya at sa kanyang anak na si Gummy.

Natupad ito without her knowledge. Na nasa plano nga ito ni Mikki Eduardo na Mister na niya ngayon. Nag-proposed din ito kay Gummy with the same identical ring niya.

At nag-proposed dito kung papayag at tatanggapin siyang maging ama at palakihin at disiplinahin in God’s teaching.

Sabi ni Bettina, “He asked her if she will allow him to be her father and raise her up to the fear and knowledge of the Lord. To which she said YES!

“This was an answered secret prayer for me. One I never told anyone but the Lord. One I asked from Him twice. I asked God to confirm that if Mikki really is His best for us that he would give Gummy a ring too. After all he is not just marrying me but her as well. God heard and heeded my prayer. Hallelujah!”