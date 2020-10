Ay, may gusto ba siyang patunayan?

Gusto ba niyang palabasin na hindi siya buntis?

Nanganak na ba siya?

Nasaan `yung baby?

Wow, nagpakita ng tiyan!

‘Yan nga ang sunod-sunod na reaksiyon ng mga fan sa Instagram post ni Janella Salvador, na kasama ang dyowa niyang si Markus Paterson. Photo na kung saan ay pareho silang naglalakad, nagi-enjoy sa ulanan, sa lugar na tinawag na Parade Gardens.

At yes, whole body ang naturang photo, at labas na labas ang tiyan ni Janella. At yes, impis ang tiyan, o hindi lobo, ang ipinakitang tummy ni Janella. Kaya ganiyan ang sunod-sunod na tanong, reaksiyon ng mga follower niya.

Pero again, mas marami ang naniniwala na nanganak na si Janella sa United Kingdom.

Sa Instagram naman ni Markus makikita rin ang photo ni Janella, pero half body na lang.

Kaloka lang na nag-aaway ang mga fan dahil sa photo na `yon. Kanya-kanya sila ng chika tungkol sa buntis, nanganak, at hindi nabuntis, kaya hindi nanganak si Janella.

Well… (Dondon Sermino)