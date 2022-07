Ramos out sa Asia Cup

HINDI makakapaglaro si Dwight Ramos para sa Gilas Pilipinas Men sa darating na 30th International basketball Federation Asia Cup 2022 sa Istora Gelora Bung Karno sa Jakarta, Indonesia sa Hulyo 12-24.

Ito ang ipinahayag Linggo ng Samahang Basketbol ng Pilipinas patungkol sa 23-anyos, 6-4 na combo guard Fil-Am na muling mag-iiwan sa PH 5 na may 11-manlalaro lang para sa 13-araw na men’s hoopfest. Dumaranas ng medial tibial stress syndrome o shin splints ang nasabing player.

Nananakit ang kaliwang binti niya sa nakaraang linggo na lumala nang hindi na makayanan at lumiban na rin sa pag-eensayo ng team.

Susubukan ngayon ng national coaching staff na palitan si Ramos mula sa lineup ni Rhenz Abando. Ito ay dadalhin sa technical meeting bago magsimula ang torneo ni Gilas team manager Butch Antonio.

“We will definitely miss Dwight who’s one of our starters,” ani SBP Men’s Program Director Vincent ‘Chot’ Reyes Linggo. “Ngunit iyon ang halaga ng pagkakaroon ng pool at ang dahilan kung bakit ginagawa ni Rhenz ang paglalakbay kasama ang koponan.”

Makakalaban ng Pinoy dribblers sa Hul. 13, 15 at 17 ang Lebanon, India at New Zealand sa Group D elims. (Lito Oredo)