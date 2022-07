Ramos kinalawit 4 gintong medalya

HUMAKOT ang kabataang Pinay weightlifter na si Rose Jean Ramos ng impresibong apat na ginto at tig-isang pilak at tansong medalya sa women’s 45kgs category sa 2022 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Uzbekistan Sports Complex sa Tashkent, Uzbekistan.

Binuhat ng tubong Zamboanga City at kapatid ni national team member 2021 Southeast Asian Games bronze medalist Rosegie Ramos, ang ginto sa snatch sa 70kgs, clean and jerk sa 83kgs at kabuuang 153kgs upang makuha ang Youth division title.

Naibulsa naman nito ang ika-apat na gintong medalya sa junior’s division nang bitbitin ang gold sa snatch sa 70kgs, ngunit kinapos sa clean and jerk sa 83kgs para sa tansong medalya, at sa kabuuang 153kgs na nagresulta naman sa silver medal.

“Sobrang saya ko po kasi nakakuha po ako ng gold, na inaalay at pagpapasalamat kay Lord, kasi kung hindi po dahil sa kanya ay wala ako ngayon, ganun din po sa lahat po ng sumuporta sa akin para makarating ako dito lalo na po sa pamilya ko na patuloy kong inspirasyon at nagbibigay sa akin ng motibasyon sa laban,” pahayag ni Ramos sa mensaheng ipinadala nito sa Abante Sports.

Napanatili ni Ramos ang kanyang Youth title na kanyang ring napagwagian noong isang taon sa Jeddah, Saudi Arabia nang talunin ang Vietnam at India sa Youth, habang lumapag sa second place laban sa kampeong si Harshada Sharad Garud ng India na may 66kgs sa snatch 88kgs sa clean and jerk at total na 154kgs.

Nagtapos sa third si Nguyen Thi Thu Hoai ng Vietnam na may 66kgs sa snatch at 86kgs sa clean and jerk para sa total na 152kgs.

Nitong nagdaang Linggo ay binuhat naman ni Angeline Colonia ang 2 golds at 1 silver sa women’s 40kgs category para sa World at Asian record.

Nakatakda pang lumaban sina 31st Southeast Asian Games double-gold medalist Asian champion Vanessa Sarno at World Youth champion Rose Jean Ramos, sa Youth (13-17 years old) at Junior (15 to 20 years old) divisions.

Kabilang rin sa grupo sina Jun Dominic Bohol sa Youth men’s 55kgs category, Giselle Anne Betua (Junior women’s 55kgs), Joefry Frasco (Junior men’s 55kgs), John Raphael Macato (Junior men’s 67kgs), Rosalinda Faustino (Youth women’s 49kgs), Kiesha Mae Felisilda (Youth women’s 55kgs), Adrian Cristobal (Youth, men’s 61kgs) at Christian Rodriguez (Youth, men’s 67kgs). (Gerard Arce)