Ramos, Garcia kampeon ng Penong’s 5150 Davao

NAGDOMINA sa umpisa hanggang matapos si Joshua Ramos samantalang humabol si KC Joy Garcia sa bike stage at hinarurutan si Lourdes Ramos sa closing run leg nang paghatian nila ang pangunahing karangalan sa Penong’s 5150 Davao Triathlon sa Tagum City, Davao del Norte nitong Linggo.

Kumawala na agad si Ramos ng Baguio Benguet Triathlon, sa opening swim event, naging matikas din sa bisikleta upang magposte ng 2:04.47 sa magarang klima at daigin sina Lucian Alejo at Jethro Ramos para sa men’s overall crown sa first Olympic distance 1.5k swim, 40k bike, 10k run event sa Mindanao sapul ng dalawang taong pandemya sa Hijo Resorts Davao.

Nagpatak si Alejo ng oras na 2:12.35, angat kay Jethro, na may clocking na 2:13.32 para sa pumangalawa sa pangalawa ring 5150 event na inorganisa ng IRONMAN Group/Sunrise Events, Inc. makalipas ang Sun Life Bohol race noong Hulyo.

Sa kabilang dako, naiwan si Garcia ni Sophia Muñoz sa swim (23.30-22.17), pero umatake sa bike (1:12.42) saka tinuhog si Lourdes Ramos sa run (1:04.02) upang mapasakamay ang women’s overall diadem sa 2:43.15.

Nahirapan si Lourdes sa water aa 29.11 clocking pero nagposte ng best time sa closing stage (57.49) pa-2:46.47 samantalang pumangatlo si Kriska Sto. Domingo sa 2:49.40.

Sina Joshua (20-24) at Garcia (15-19) rin ang mga sinabitan ng gintong medalya sa kani-kanyang age-group divisions sa event na mga hinatid ng Penong’s Barbecue Seafood and Grill, Powerball/ Go for Gold, Davao del Norte, Hijo Resorts Davao at Tagum City.

Sumegundo si Alejo kay Ramos sa age-group habang tumersero si Christian Baldelovar sa 2:24:58 sa karehang mga sinuportahan ng Finis, Rudy Project Sante (Barley), Manila Bulletin at Tempo.

Sumalo sa podium sina Go for Gold Sunrise Sprint overall winners Matthew Hermosa at Nicole Del Rosario, sa mga time na 1:02.55 at 1:18.57, ayon sa pagkakasunod, sa 750m open-water swim, 20km bike , 5km run racecourse. (Ramil Cruz)