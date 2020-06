Ramon Sr. sasailalim sa angiogram procedure

Isasalang sa angiogram procedure si dating senador Ramon Revilla Sr.

Ayon sa Facebook post ng anak niyang si Senador Ramon “Bong” Revilla Jr., mas maayos na raw ang kondisyon ng kanyang ama kumpara nang una itong dinala sa ospital.

“Hawak ko po ang kamay ng aking ama, at damang-dama ko ang pagmamahal at patuloy niyang paglaban. He is doing better than when I first brought him to the hospital, but still on the long road to recovery,” anang senador.

Humingi siya ng panalangin dahil sisilipin ang puso ng kanyang ama sa Miyerkoles, June 10.

“He will undergo an angiogram procedure tomorrow dahil may irregular sa kanyang puso na baka cause ng iba pa niyang karamdaman. Muli po kaming humihiling ng inyong mga panalangin nang malampasan niya ang karamdaman na ito tuluyan po siya na gumaling,” wika ni Revilla.

Nakaraang linggo nang isugod sa ospital ang dating mambabatas matapos mahirapang huminga.

Mula sa St. Dominic Medical Center sa Bacoor, Cavite, inilipat siya sa St. Luke’s Medical Center sa Global City sa Taguig. (IS)