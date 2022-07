Ramon Ang: PH titiba ng P11 trilyon sa Bulacan Airport

Aabot sa $200 bilyon o katumbas ng P11 trilyon exports ang kikitain ng bansa kung matutuloy ang Bulacan Airport Economic Zone kung saan magtatayo ng mga negosyo ang investors sa aviation, manufacturing, technology, healthcare at iba pa, sabi ni San Miguel Corp. president and chief executive officer Ramon S. Ang.

Gayunman ay sinabi ni Ang na nirerespeto ng kompanya ang desisyon ng pamahalaan at nagpapasalamat din sila na kinikilala nito na mapagaganda pa ang panukalang batas.

Ayon kay Ang, “we look forward to working with his administration towards perfecting this. We are eager to continue working with government, and play an active role in helping our country reach its goals—as we have faithfully and consistently done.”

Ang SMC ang gagastos at popondo sa pagpapatayo ng P740 bilyong New Manila International Airport sa Bulacan.

Ani Ang, plano ng SMC na gawing science and technology export hub ang lugar dahil bababa ang gastos ng mga locator sa logistics sapagkat nasa airport na ito at may seaport din.

Umaasa rin aniya ang SMC na maengganyo ang mga world class semiconductor manufacturers, battery power storage system manufacturers, at electric vehicle makers sa proyekto.

Dagdag niya, mas malaki ang magiging ganansiya sa proyekto pagdating ng panahon tulad ng libo-libong trabahong maibibigay kung ikukumpara sa nakikitang hindi makokolektang buwis dahil sa pagbibigay ng insentibo tulad ng mga tax break. (Eileen Mencias)