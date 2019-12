Ramon Ang pasok sa listahan ng 50 influential leader

PASOK si San Miguel Corporation (SMC) president at chief operating officer Ramon S. Ang sa Bloomberg 50, ang elite annual list ng mga top global innovator, entrepreneur, at mga lider na nagpabago sa global business.

Siya ang unang Pilipino na Bloomberg 50 na binubuo ng mga maimpluwensiyang lider na kinilala ang mga naging tagumpay ngayong 2019 sa larangan ng negosyo, entertainment, politika, finance, fashion, agham at teknolohiya.

“It’s a great honor, and I’m grateful to Bloomberg for taking note of our work and the developments here in the Philippines,” pahayag ni Ang. “I hope this helps to showcase the many great and positive things happening in our country.”

Kasama ni Ang sa elite annual list ng Bloomberg sina Warner Media News and Sports chairman at CNN president Jeff Zucker, TV host Jon Stewart, pop star Rihanna, Shopify CEO Tobias Lutke, Glaxosmithkline CEO Emma Walmsley, Marvel Studios president Kevin Fiege, American gymnast Simone Biles, Walmart CEO Doug McMillon, Disney International Chairman Kevin Mayer, celebrity and Kylie Cosmetics CEO Kylie Jenner, at climate activist Greta Thunberg.

Sa nakalipas na dekada ay pina­ngunahan ni Ang ang pagpapalawak sa mga negosyo ng SMC na mula sa mga inumin at pagkain ay pumasok na rin sa iba pang industriya katulad ng langis, kuryente, imprastraktura at bangko.

Kabilang ang SMC sa pinakamalaking kompanya sa bansa. Noong 2018 ay higit P1 trillion ang kinita nito o katumbas ng 5.9% ng gross domestic product ng Pilipinas.