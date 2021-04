Ramirez, PSC inayudahan ang weightlifting, triathlon

DALAWANG pambansang koponan ang sasabak sa magkahiwalay na internasyonal na torneo ngayong Abril para sa kanialng pagnanais na makasungkit ng silya sa Olympics at makipaglaban para sa pagtatala ng kasaysayan bilang unang nakapagwagi ng gintong medalya para sa Pilipinas.

Isa na dito ang weightlifting team na pinamumunuan ni 2016 Summer Olympics silver medalist Hidilyn Diaz na mas maagang nagtungo sa Tashkent, Uzbekistan mula sa Kuala Lumpur, Malaysia para makapagpartisipa sa krusyal na Asian Weightlifting Championships na isang Olympic qualifying event.

Sinuportahan ng Philippine Sports Commission (PSC) ang mga national weightlifters ng mahigit sa P4.9 milyon para sa airfare, hotel accommodation, allowance at iba pang travel expenses para sa Abril 11-25.

Kabilang dito ang suporta na higit P1 milyon para kay Diaz at sa kanyang personal team na binubuo nina Chinese weightlifting coach Kaiwen Gao at strength and conditioning coach Julius Irvin Naranjo para lamang sa qualifying competition.

Aminado si PSC Chairman William Ramirez na bagaman ang ahensiya ay dumadaan sa mahirap na kondisyon dulot ng krisis ay nananatili pa rin na malinaw tulad ng isang kristal ang prayoridad at walang kuwestiyon sa pagsuporta sa mga pambasang koponan sa pagsabi na “we will, as much as we can.”

Ang triathlon team ay nakakuha naman ng higit P1 milyon sa financial assistance para sa kanilang partisipasyon sa 2021 Asia Triathlon Championships sa Hatsukaichi, Japan sa Abril 23-25. (Lito Oredo)