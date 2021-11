Ramirez nalungkot sa desisyon ni Saso

IKINALUNGKOT subalit iginalang ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman William “Butch” Ramirez ang pagpili nang tinanghal na 2021 US Women’s Open champion at Filipino-Japanese golfer na si Yuka Saso na maging isang Japanese citizen sa pagdedesisyon nito dalawang taon simula ngayon.

“I have discussed this while in Tokyo,” sabi ni Ramirez matapos na ihayag mismo ng 2018 Asian Games individual at team event gold medalist na si Saso ang desisyon nito na maging Japanese citizen na nangangahulugan lamang na mawawalan muli ang Pilipinas ng isa pa nitong bayani sa sports.

“Her father is a Japanese, they are staying in Tokyo, big international golf competitions in Tokyo, a rich country, with discipline society,” sabi ni Ramirez sa sitwasyon ni Saso.

“I fully understand. In the course of our conversation in Tokyo, I could feel that she will take Japanese citizenship than Filipino,” tila may panghihinayang na pahayag ni Ramirez sa naging 2020 Tokyo Olympian.

Base sa batas ng mga Japanese, ang mga may dual citizenship tulad ng 20-anyos na si Yuka Saso ay kailangan na pumili ng kanyang bibitbitin na nasyonalidad pagtuntong nito sa edad na 22.

“It is true that I chose the Japanese citizenship,” sabi ni Saso sa isang press conference isang araw bago sumabak sa aksiyon sa Toto Japan Classic sa Shiga Huwebes ng gabi na iniulat ng Kyodo News.

Si Saso, na ang ina ay isang Filipino habang ang ama nito ay isang Japanese, ay bitbit na ang Pilipinas simula pa noong pumalo ito at irepresenta ang bansa sa amateur kung saan napagwagian nito ang dalawang gintong medalya sa 2018 Asian Games sa Indonesia. (Lito Oredo)