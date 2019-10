Ramirez, ASEAN sports ministers magpupulong

MAGKAKASAMA-SAMA ang mga sports minister ng 10 ASEAN members at ang Japan ngayong umaga sa Manila para sa 5th ASEAN Ministerial Meeting on Sports (AMMS-5) 2019 at iba pang bagay sa Sofitel Hotel sa Pasay City.

Pagkakaabalahan ang aktibidad ng ASEAN Secretariat on Education, Youth and Sports ng bansa pamamagitan ng Philippine Sports Commission.

“This is another chance to connect with our neighbours and together strengthen the foothold of sports in the everyday lives of our people,” hayag Linggo ni PSC Chairman William Ramirez, na siyang tagapangulo ng AMMS-5 ngayong taon at sa 2020.

Pangunahin sa agenda ang hangaring maipalaganap at maging prayoridad ang “Sports for All” sa mga miyembro ng samahan.

Darating sa bansa sina His Excellency Sar Sokha ng Cambodia, Phouvanh Vongsouthi ng Laos, Tan Wei Ming ng Singapore, Ahmad Shapawi Bin Ismail ng Malaysia; His Excellency Aminuddin Ihsan Pehn Dato HJ Abidin ng Brunei-Darussalam, Mya Than Htike ng Myanmar, Kumekawa Hirokazu ng Japan, Le Thi Hoang Yen ng Vietnam, at HE Phiphat Ratchakitprakarn ng Thailand, upang pamunuan ang kani-kanilang delegasyon sa importanteng pulong na magtatakda ng mga polisiya ukol sa sports.

Kabilang dito ang implementasyon ng regional projects at aktibidad base sa unang napag-usapan sa ASEAN Work Plan on Sports for 2016-2020, ang ASEAN bid sa FIFA World Cup, pagtatayo ng eSports SEA Foundation, at ang mga nakalipas at parating pang pagsasagawa ng AMMS at SOMS meeting.

Bibigyang halaga din ang inisyal na assessments para sa ASEAN meeting kasama ang Japan.

Dadalo rin dito ang mga kinatawan ng UNESCO, SEARADO, FIFA, UN Women, ASEAN Chess Federation, ASEAN Para Sports Federation, ASEAN Football Federation, at ang Right to Play Thailand Foundation. (Lito Oredo)