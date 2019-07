Ramil: Patigasan sa dulo mas importante

Mga laro ngayon:

(FilOil Flying V Centre)

4:00pm — Generika-Ayala vs F2 Logistics

6:00pm — Cignal vs Marinerang Pilipina

WALA kay F2 Logistics Cargo Movers coach Ramil de Jesus ang marami nilang panalo, ang importante sa kanya ay ang mapanatili ang kanilang kompiyansa sa laro.

Nasa tuktok ng team standings ang Cargo Movers kapit ang malinis na siyam na panalo, muli nilang kakapitan si Fil-American spiker Kalei Mau pagharap nila sa Generika-Ayala Lifesavers­ sa second round ng Philippine Superliga All-Filipino Conference.

“This conference is not about how many wins you got in the preliminaries. It’s about sustaining your confidence and condition until the end of the tournament,” saad ni de Jesus.

Magsisimula ang banatan sa pagitan ng F2 Logistics at Generika-Ayala sa alas-4:00 ng hapon sa FilOil Flying V Center, San Juan. (Elech Dawa)