Ramdam sa Metro Manila! Batangas niyanig ng magnitude 6.7

Isang malakas na lindol ang tumama kahapon sa Calatagan, Batangas, na sa lakas ng pagyanig ay ramdam sa malaking bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, alas-4:49 ng madaling araw nang tumama ang tectonic earthquake na nay lalim na 116km.

Nasa 6.7 magnitude ang inisyal na intensity na inilabas mg Phivolcs subalit ibinaba ito sa 6.6.magnitude.

“Besides Batangas, the earthquake was also felt in Metro Manila and other parts of Luzon, as well as the Visaya,” nakasaad sa Pagasa report. Wala namang inaasahang malaking pinsala at banta ng tsunami.

Intensity V ang naramdaman sa Calapan City & Puerto Galera, Oriental Mindoro; Sablayan at Magsaysay, Occidental Mindoro; Carmona at Dasmariñas City, Cavite.

Intensity IV sa Quezon City; Marikina City; Manila City; Makati City; Taguig City; Valenzuela City; Pasay City; Tagaytay City, Cavite; Batangas City at Talisay City, Batangas; San Mateo, Rizal.

Intensity III sa Pasig City; San Jose del Monte City, Bulacan.

Sa ngayon ay 14 recorded aftershocks na ang naitala ng Phivolcs kung saan ang pinakamalakas ay 5.5 magnitude na naramdaman alas-4:57 ng madaling araw. (Tina Mendoza)