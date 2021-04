Ramdam ng mga fan: Alden gustong maging ‘pari’

Kaya naman talaga hindi nawawala ang thought, lalo na ng mga followers at fans ng Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards na “hindi kaya magpa-pari siya?”

May mga ganitong tanong o assumption palagi sa actor. Una, dahil alam ng lahat kung gaano ka-religious ang actor at kung paano rin, may mga pari talaga siyang parang life coach niya.

Sa latest post ni Alden, kunsaan ang ganda ng pagkakakuha ng kamay niya habang highlight ang suot na bracelet rosary.

At sa caption niya, “He said, “Grab my hand. Let me take over.”

Puro “Amen” ang comment ng mga netizens sa post ni Alden. At sey sa isang comment, “You are one of the celebrities whose always celebrating the faith, keep it alive always.”

At sey ng isa pa, “Yan yung pogi points pa sa kanya.”

Sa isang banda, naitanong na namin ang tungkol sa “hindi kaya magpa-pari ka?” dati kay Alden. Natawa ito at sinabing, sa faith niya kasi siya kumukuha ng lakas at guidance lagi.

Juday bagay sa papel na pinagtaksilan ng jowa

Simula nang ilabas ng ABS-CBN na nakuha nila ang rights para gawan ng Filipino adaptation ang Doctor Foster na orihinal sa British Television at na-adapt na ng ibang bansa, ang dami nang na-excite.

Ang pinakahuli na nag-adapt nito ay ang South Korea at puwede rin sigurong sabihing isa sa pinaka-successful adaptation noong 2020 at pinagbidahan ng South Korean actress na si Kim Hee-ae, kanya-kanya na rin ng suggestion ang netizens sa kung sino ang Kapamilya actress na gusto nilang gumanap.

Kilala sa bansa ang Doctor Foster na “The World of the Married” na ipinalabas sa VIU at Netflix. Ang actress na gumanap nito ay nanalo ng Best Actress award at Deasang award.

Personally, nakikita namin si Judy Ann Santos sa role ng bidang doctor na pinagtaksilan ng asawa, pero at the same time, sa process ng paghihiganti niya ay may nagawa rin na pinagsisihan nito. Bold, daring ang role so tingin din namin, baka ito ang maging struggle, if not only sa pandemic at ayaw munang tumanggap ng serye ni Juday.

At tulad ng wish ng netizens, kahit na kahawig ni Kylie Padilla ang gumanap na actress sa Korean adaptation, hands down, si Julia Barretto ang nag-iisa at bagay na bagay talaga sa role ng kabit.

Adarna, Ramsay duraan, sampalan ikinaloka ng mga netizen

Inisip ng ibang netizen kung nagalit daw ba si Ellen Adarna sa fiancée nito na si Derek Ramsay dahil sa ginawang prank sa kanya.

Ito ‘yung prank na seryosong-seryoso si Ellen sa pinapagawa ni Derek sa kamay niya, only to end up na tila mag-spit o duduraan siya (na may laway talaga). Eh, mabilis naman itong nasampal ni Ellen hanggang sa magtatakbo si Derek.

Ipinost ito ni Derek at nag-comment si Ellen na, “Derek Ramsay Age: IMMATURE.”

Nang magpa- “Ask Me Anything si Ellen sa kanyang Instagram Stories, may nagtanong dito kung nagalit daw ba ito sa ginawang prank sa kanya ni Derek, ang sagot ni Ellen, tumawa lang ito nang tumawa.

Habang si Derek naman, may pasabog na mga pang-kiddie wheels sa anak nina Ellen at John Lloyd Cruz. May sarili na ngang “parking lot” mga toy cars si Elias sa bahay ng kanyang soon-to-be step-dad na si Derek.