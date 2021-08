Rambulan na sa WBA super welter crown: Pacquiao ingat sa bangis ni Ugas

KUNG tingin ng karamihan ay malaki ang kalamangan ni eight-division world champion Manny Pacquiao sa laban nila ni Yordenis Ugas ngayong araw sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, taliwas ito sa fighting senator dahil ayaw nitong magpakakumpiyansa.

“I am not taking this fight lightly. I don’t want to be overconfident for this fight,” saad ng Pambansang Kamao, ngunit ang lahat aniya ng ito ay itinataas niya sa Diyos kasabay ng pag-claim na rin niya ng panalo na ikatutuwa ng kanyang mga tagasuporta.

“But I want to make sure that tomorrow night we’re going to get the victory and God willing, the fans will be happy,” pahayag ng 42-anyos na Pinoy boxer.

Kahapon ay kapwa pasok sa weight limit ang dalawa, tumimbang ang WBA super welterweight king na si Ugas ng eksaktong 147 pounds habang mas magaan nang bahagya si Pacquiao na may bigat na 146 libra.

Bagaman mas mabigat si Yordenis, feeling young at tiniyak ni Manny na may ipapalag ito

kahit 42-anyos na.

“I feel young right now. I’m just happy with what I’m doing, because boxing is my passion,” aniya.

“I enjoyed training camp. I’m excited to sacrifice and be disciplined everyday to prepare for a fight like this.” (Aivan Episcope)