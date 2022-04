Ramadan ratsada na ngayon

Simula na ngayong Linggo ang holy Islamic month ng Ramadan, ayon na rin kay Grand Mufti, ng Bangsamoro nitong Biyernes.

Ito rin ang inabiso ng Bangsamoro Darul-Ifta’ Executive Director na si Sheikh Abu Huraira Udasan, matapos ang tradisyonal na moon-sighting activity.

“Bangsamoro Darul-Ifta’ Executive Director and Grand Mufti of the Bangsamoro, Sheikh Abu Huraira Udasan, has officially announced that the first day of fasting for the Holy Month of Ramadhan 1443H will be on Sunday, April 03,” batay na rin sa anunsyo ng Bangsamoro sa kanilang Facebook page.

Ang buwan ng Ramadan ay magtatapos sa Eid’l Fitr holiday.

Kasabay nito ay hinirit ang pagsasagawa ng spiritual reflection sa pagdaraos ng holy Islamic month sa pamamagitan ng pagdarasal, fasting, at pag-iwas sa kasalanan.