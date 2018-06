Ramadan gawing inspirasyon tungo sa pagkakaisa – Digong

NAKIISA si Pangulong Rodrigo Duterte sa selebrasyon ng Muslim community sa pagtatapos ng Ramadan o ang Eid’l Fitr.

Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na kaisa siya ng mga mananampalataya ng Islam para purihin ang Allah at magpa­salamat sa ibinigay na katatagan para maharap ang hamon laban sa mga naligaw nang paniniwala, terorismo at violent extremism.

“In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful, may the peace, mercy and blessings of Allah be upon you all on the occasion of Eid’l Fitr.

“I join our Muslim brothers and sisters as they mark the end of Ramadan and reaffirm their commitment to self-purification and jubilation. We collectively observe this event to praise Allah in thanksgiving for providing our nation the strength to endure the challenges of misguided ideologies, terrorism and violent extremism. I trust that the sacrifice of Muslim Filipinos during their month-long fas­ting has rekindled their faith and reawakened their sense of benevolence and empathy towards their fellowmen,” ayon sa inilabas na pahayag ng Pangulo.

Idinagdag pa ng Pangulo na ito ang pagkakataon para pagnilayan ang mga pagbabagong nagawa para makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao at sa buong bansa.

Magsilbi sanang ins­pirasyon aniya ang okasyon para sa mas malawakang pagkakaisa sa kabila ng magkakaibang paniniwala at kultura at sabay na magtulong-tulong para sa matatag na pagsulong ng bansa.

“May love and understanding prevail over our land as we work hard for the ge­nuine transformation of the Philippines for every Filipino. I wish everyone a meaningful celebration,” mensahe ni Pangulong Duterte.