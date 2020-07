Rally ng mga Kapamilya star tatapatan ng DDS supporter

Matapos maganap ang noise barrage kamakailan ng mga Kapamilya supporter and employee sa harap ng ABS-CBN building bilang pagsigaw ng kanilang ipinaglalaban, hindi nagpahuli at ayaw magpatalo ng isang INC member at abogado, at pinatulan talaga niya ang mga fan, empleyado ng ABS-CBN.

Nagpahayag nga ang naturang abugado sa kanyang Twitter na nais niyang mag-organisa ng noise barrage sa tapat ng ABS-CBN building para suportahan ang non-renewal sa franchise ng naturang network.

“Mga ka-DDS, gusto ba ninyong mag-organize sometime next week ng noise barrage in front of ABS-CBN to support non-renewal of the franchise? I will provide whatever resources there may be at my disposal. Sa mga GC tayo mag-usap. T*ngn@, sila lang ba puede?” panawagan ng abogado.