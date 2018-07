Raliyista piyesta sa kalye! 2 araw na bakasyon sa SONA ni Duterte

Walang plano ang gobyerno na pagbawalan ang iba’t ibang grupo na mag-rally sa mismong araw ng ikatlong State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 23.

Sinabi ng Pangulo na malaya ang sino man na magdaos ng kilos-protesta dahil karapatan nila ito sa ilalim ng Konstitusyon.

Idedeklara aniya nito na bakasyon ang susunod na dalawang araw para lahat ng tao ay makapunta sa kanyang SONA at mag-rally hanggat gusto nila.

Sinabi ni Pangulong Duterte na aatasan nito ang militar at pulisya na ipairal ang maximum tolerance, hindi magdadala ng baril maliban sa kanilang shield at baton o pamalo, subalit huwag hayaang mapatay sila ng mga raliyista.

“Itong opposition, mga babae, of course malaya kayong mag-­rally. Air your grievances. That is a constitutional guarantee. Seek redress, shout on the streets. Gusto ko nga magpista kayong lahat. I will declare the next two days as bakasyon time so that all the people can go there during the SONA address at mag-demonstrate kayo doon,” anang Pangulo.

Pinayuhan ng Presidente ang mga pulis at militar na mangangalaga sa kaayusan sa takdang araw ng SONA na huwag matakot sa mga raliyista, kasama na ang mga pari na sasali.

Kapag aniya napaatras ng mga raliyista ang mga pulis hanggang sa ilog Pasig ay umakyat ulit at sila naman ang magpapa-atras sa mga ito.

“I will tell the military and the police, exer­cise the maximum to­lerance, umatras kayo ng umatras, wag ninyo silang salubungin at pag wala na kayong aatrasan, sige abante naman kayo. But I’m not asking you to die. Just retreat and retreat hanggang mahulog kayo sa Pasig river. Umakyat uli kayo at kayo na naman. Kami naman ha? Ganon lang,” dagdag pa ng Pangulo.