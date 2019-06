Rakrakan sa Rizal Park sa ‘Fete de la Musique’

Muling inihahandog sa inyo ang taunang “Fete de la Musique!”

Ngayong June 15, Sabado, ang kick-off nito na “Fete at the Park” sa Rizal Park (Rizal Open Air Auditorium) ganap na alas-4:00 nang hapon. Libre ang entrance!

“Fete at the Park” will feature premier acts and bands from different musical backgrounds.

Pangungunahan ito ni Dong Abay na founding member at lead vocalist ng Yano, Mojofly, Muziklaban champions Shotgun Combo, Jana Garcia, SplendioTritus, Eloisa, Gin Rum & Truth, punk band Bonifacio Republic, at Calebral. OPM rock band Nobita, ang winner sa online polls ng SXManila, ang mag-uumpisa ng tugtugan.

Ang naturang concert ay hatid sa inyo ng iba’t ibang sponsor kabilang na ang Abante.

See you all there, mga ka-Abante!