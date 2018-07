Rain or Shine nabastusan kay Santos

UMARAY ang kampo ng Rain or Shine sa sinabi ni San Miguel Beer forward Arwind Santos na sa tingin niya ay Ginebra ang makakatuos ng Beermen sa ­finals ng PBA Commissioner’s Cup.

Balik sa Finals ang SMB matapos kalusin ang Alaska 3-1 sa best-of-five semifinal duel nila, huli ang 104-99 win Linggo­ nang gabi sa Smart ­Araneta ­Coliseum.

Idedepensa ng Beer ang korona­ sa winner ng Elasto Painters-­Gin Kings duel. Lamang ang Ginebra sa series 2-1, Game 4 kagabi sa Big Dome din.

“Tingin ko sila na,” sagot ni Santos nang matanong kung sino ang inaakala niyang makakatapat nila sa finale.

“Hindi namin nakikita na tatalunin sila ng Rain or Shine,” dagdag ng Spider-Man ng PBA.

Pero may klaripikasyon si Santos, posibleng mali siya: “Ewan ko lang, bilog ang bola. Hindi natin masabi. Pero tingin ko Ginebra.”

Hindi nagustuhan ng kampo­ ng Painters ang tinuran ni ­Santos.

May lumabas na statement si RoS alternate governor Edison Oribiana:

“As alternate governor of RoS, I take offense in Arwind Santos statement that there is no way our team will beat Ginebra in this series. What makes him so sure about his statement, does he know something we don’t?”

Kumpleto raw ang skills at motivation ng Painters para ­talunin ang Ginebra anumang araw. Hindi daw niya maintindihan ang kawalang respeto ni Santos sa team.

“This is an insult to the entire Rain or Shine organization and its fans and I can’t take this sitting down,” dagdag ni Oribiana.