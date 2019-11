Raffy Tulfo initsa-puwera! Titser, magulang nagkasundo

SA tulong ng Department of Education (DepEd) supervisor, naayos na ang gusot sa pagitan ng titser at magulang na naging viral sa social media matapos pilitin ni Raffy Tulfo na pagbitiwin sa trabaho ang guro dahil sa ginawa sa estudyante.

Ayon kay Atty. Joseph Noel Estrada, nagharap sa Epifanio Delos Santos Elementary School sa Pasay City ang titser na si Melita Limjuco, nanay ng bata na si Rosemil Edroso, at lolang si Salve Bañez.

“Nagkaayos na po sila teacher at ang panig ng magulang sa tulong po ng DepEd supervisor. Sabi po ni teacher e alang alang sa bata tinanggap nya na din ang sorry nila,” ayon sa post ni Atty. Estrada.

Binanggit pa nito na hindi na siya nakinig sa pag-uusap ng dalawang panig dahil wala namang abogado ang pamilya ng bata.

“Mas mabuti na magusap sila ng masinsinan. I was assured by the Supervisor theyr handlind it well and I trusted them,” dagdag pa sa post ng abogado.

Naging viral sa social media ang YouTube video na may pamagat na “Mommy ipina-Tulfo Ang Pasaway Na Teache­r Ng Kanyang Anak!, hango sa episode ng programang “Ipa-Raffy Mo! ni Raffy Tulfo. Sa nasabing video, inireklamo nina Bañez at Edroso si Limjuco dahil sa ginawang pamamahiya sa bata sa eskuwelahan.

Sa nasabing video­, ipinakita sa CCTV footag­e kung paano pinalabas ng guro ang anak ni Edoroso sa kanyang klase. Depensa ni Limjuco, nakipag-away sa katabi ang bata kaya pinalabas ito ng silid-aralan.

Nang makausap ni Tulfo si Limjuco, sinabi nitong mag-resign na lang nang kusa para hindi makasuhan ng child abuse.

Dahil dito, kinuyog ng mga netizen si Tulfo dahil hindi nito alam ang paghihirap ng mga guro para maturuan at madisiplina ang mga estudyante.

Ayon naman kay ACT Teachers Party-list Rep. France Castro, proteksyon at hindi trial by publicity ang kailangan ng mga guro.

“Complaints should be resolved and res­ponsibility of parties, if any, will be achieved through the proper grie­vance mechanisms and processes. Undue disclosure has no other aim except trial by publicity, without resolving complaints,” diin ni Castro.

Banat naman ni UP professor Danilo Arao, dapat turuan sa journa­lism si Tulfo.

“JOURNALISM 101: A journalist cannot analyze an issue unless he or she knows all possible sides. As regards the teacher being humilia­ted due to a complaint, the problem with Tulfo has less to do with his ignorance of teaching and more to do with his ignorance of journalism,” ayon sa tweet ni Arao.