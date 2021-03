Rachelle isinilang na si Lukas Judah

Isa na ngang ganap na ina si Rachelle Ann Go. Isinilang na niya ang isang malusog na sanggol na lalake nitong March 26. Nakabalandra sa Instagram ni Rachelle ang larawan niya habang nakahiga sa dibdib nya ang sanggol at nasa tabi naman niya ang asawang si Martin Spies.

Dahil parehong Christian ang mag-asawa isinunod ng mga ito sa Biblical character ang pangalan ng kanilang first born. Ang buong pangalan ng sanggol ay Lukas Judah.

At ayon sa comment ni Rachelle sa post, ang ibig sabihin ng Lukas ay “bringer of light” at ang Judah ay “Praised, let Him be praised.” (Rey Pumaloy)