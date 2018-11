Rachelle Ann Go best actress sa Broadway World UK awards

Matatawag nang award-winning na talaga ang Pinoy Pride natin sa West End na si Rachelle Ann Go dahil sa napanalunan niya. Wagi bilang best actress si Rachelle para sa ‘Hamilton’ mula sa Broadway World UK awards.

Naka-post sa website ng nasabing award giving body na www.broadwayworld.com/article/Winners-Announced-for-the-2018-BroadwayWorld-UK-20181128, ang pangalan ni Rachelle Ann bilang best actress.

Ka-tie ni Rachelle sa award si Patsy Ferran para sa ‘SUMMER and SMOKE’ na nag-run sa Almeida Theater.

Nanalong Best actor naman ang isa sa mga kasamahan ni Rachelle sa “Hamilton” na si Giles Terera.

Ang Broadway World UK awards ay isang online voting para sa lahat ng mga best long-running West End productions at best new productions sa buong bansa ng UK.

Nag-tweet si Rachelle ng malaking pasasalamat niya sa pagwawagi at pagboto sa kanya sa best actress award.

“Thank you everyone, thank you @BroadwayWorldUK…” sabi ni Rachelle.