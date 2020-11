Rachelle Ann buntis na

Humabol sa mga pregnant mommies ng 2020 si Rachelle Ann Go!

In-announce ni Rachelle at ng kanyang mister na si Martin Spies ang magandang balita sa kanilang YouTube vlog.

Pinagmalaki na rin ni Rachelle ang kanyang baby bump at sonogram.

Kinuwento rin nila na noong August 10 pa nila nalaman na magkaka-baby na sila. Alam na rin daw nila ang gender ng baby pero next year pa nila ito ire-reveal.

“Finally we are expecting! I also don’t need to hide my tummy anywhere. Lagi ko tinatago. We are so grateful for this new season, this new blessing,” she said. “My gosh, I cannot believe it. I’m gonna be a mama, Mama Shin and Papa Martin.”

Kasalukuyang nasa London sina Rachelle at Martin. Inaayos na raw nila ang magiging baby room ng kanilang first born. (Ruel Mendoza)