Rachel gagawa ng commercial sa Tate

Pinatunayan lang ni Rachel Alejandro na walang tumatanda kapag may talent ka.

Binida ni Rachel na may gagawin siyang TV ad sa Amerika, na kukunan sa Boston.

Sa Facebook ay binalita ni Rachel na nakapasa siya sa audition para sa TV commercial.

“After what seemed like a gazillion audition videos submitted that went nowhere these past months, I finally booked my first US TV commercial thanks to my agent, Prestigious Powerhouse. Flying to Boston on Wed for the 2-day shoot wish me luck,” sabi ni Rachel. (Rey Pumaloy)