Rachel Anne naging ‘coach’

Bukod sa pagiging beteranang balibolista, isa na ring certified fitness coach si Philippine SuperLiga star Rachel Anne Daquis.

Ibinahagi ng sikat Cignal HD Spikers ace skipper sa vlog ng koponan na nagtuturo na ito bilang fitness specialist at nag-aaral na rin para maging isang certified pilates teacher.

“Gusto kong i-share sa inyo ang good news na this year I got certified! I am now fitness specialist. You can call me coach RAD,” sambit ng 32-year-old open spiker.

Lahad pa ni Daquis, “so yun talaga yung dream ko na ma-achieve this year- maging fitness coach and ngayon I’m working on my teaching skills as a pilates teacher. So ayun, ipag-pray nyo ko na maging certified din ako as a pilates teacher,”.(JAToralba)