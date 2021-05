Rachel Anne ‘isda’ ang peg

PARANG isdang malayang lumalangoy ang senaryo ni volleybelle Rachel Anne Daquis nang sumisid ito sa ilalim ng dagat.

Sa Instagram post ni former Queen Tamaraw, imbes na lumulundag ito sa court ay kitang enjoy ito sa paglangoy sa isang beach na mistula ring diwata ng dagat sa kanyang aura.

“If you never take risks, you’ll never see anything new” #befree #takechances #exploremore,” sey ng outside/open hitter kalakip ang litrato niyang kaakit-akit habang naka-swimsuit at diving gear na sumisisid.

Sa ngayon ay vacation mode pa kasi ang Cignal HD Spikers star dahil hindi pa nagsisimula ang palaro na Premier Volleyball League (PVL).

Inaasahang papalo naman ito ngayong Hunyo o Hulyo via bubble setup base na rin sa report mula kay PVL President Ricky Palou. (Aivan Episcope)