Rachel Anne ala-Tamaraw

HINDI pa rin nawawala kay veteran volleyball star at Cignal HD Spikers ace hitter Rachel Anne Daquis ang kanyang pagiging Lady Tamaraw na hanggang ngayon ay kanyang isinasapuso.

Ibinahagi ng 33-year-old volleybelle na malaki ang kanyang pasasalamat sa FEU na humulma sa kanya bilang isang balibolista.

“I’m super happy and lucky and blessed kasi sa FEU ako nag-aral. Actually, tryout lang ako sa FEU, walk-in lang ako, hindi talaga ako recruit but FEU ‘yung nag-mold sa akin kaya ako nandito naglalaro sa professional league.” sey ni Daquis sa “The Game” ng One Sports.

“Kapag Tamaraw kasi una binubugbog ka pero hindi ka papayag kasi babangon ka. Ganun ‘yung Tamaraw, pusong Tamaraw, dugong Tamaraw.”

Proud naman ang sikat na balibolista sa tatlo pang former Lady Tamaraws na nagpasiklab sa nakalipas na 2021 Premier Volleyball League Open Conference kabilang sina Buding Duremdes ng champions Chery Tiggo Crossovers, Celine Domingo ng runner-up Creamline Cool Smashers at Remy Palma ng bronze medalist Petro Gazz Angels.

“Sobrang tatapang din ng mga taga-FEU and naroon ‘yung lahat ng qualities na ito sa tatlong kasama ko (Duremdes, Domingo, Palma) and nakaka-proud sila kapag napapanood (ko) sila maglaro,” saad ni Daquis. (Janiel Abby Toralba)