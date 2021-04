Racela, Blackwater makikipagsabayan

AMINADO si coach Nash Racela na marami pang kakaining bigas ang Blackwater bago makasabay sa mga astig ng PBA.

Kaya simple lang ang goal ng coach na humawak sa Bossing noong 2019: magbigay ng matinding kumpetisyon.

Nawala ang leaders ng dating team na sina Mac Belo, Don Trollano at Roi Sumang sa trades, naiwan si KG Canaleta.

Gustong igiit ni Racela sa newcomers na lahat sila, lider.

Pipigain ng mentor ang mga bagong dating para maging epektibo sa magkabilang dulo ng court.

Dumating sina Simon Enciso (mula TNT) at Baser Amer (galing Meralco), pinik-ap pa ng Bossing sa free agency si Kelly Nabong.

Sa nakaraang Draft, hinugot sina Rey Mark Acuno, Joshua Torralba at Andre Paras.

“Going back to the bubble last year, we talked about Ron Dennison who is not really a very talented player but he will not lack the effort, he’ll keep fighting,” paliwanag ni Racela sa Power & Play ni Noli Eala.

‘Yun ang gusto niyang pigain mula sa latest additions.

“If we could just multiply that, if we have less talented players but they all have that fighting attitude, then that really gives you confidence as a coach.”

Pangmatagalan ang goal ng team sa mga bagong dating na isasahog sa veterans.

“The toughness, that’s one reason we got those three guys,” dagdag ni Racela. (VE)