Racal ooperahan

Clark Smart Giga City – Kung si Kevin Racal ang masusunod, mas gusto niyang manatili sa Pampanga bubble kaysa umuwi ng Maynila.

Pero sa abiso ng Alaska management, lumabas na ng Clark Freeport Economic Zone ang defense specialist nitong Miyerkoles.

Si Terrence Romeo (dislocated shoulder) ang unang player na nag-exit ng bubble noong Sabado.

Kailangang bumalik ng Maynila si Racal dahil iniskedyul na sa Miyerkoles ang operasyon sa kanyang injured ACL na nakuha noong Oct. 11, opening ng Philippine Cup restart.

Martes ng gabi ay nasa bench pa ng Alaska sa Smart 5G-powered AUF gym si Racal, tsini-cheer ang mga kakami habang hinaharabas ang dambuhalang 120-82 win kontra Blackwater.

“I told him na he’s going to leave, and the sooner you leave, the sooner you’ll be able to come back,” paliwanag ni coach Jeff Cariaso.

Naintindihan naman ng 6-foot-3 guard/forward.

Sayang pa raw ang isang buwan na ilalagi niya sa bubble sa halip na matapos na ang operasyon at simulan ang rehab. Inaasahang mawawala si Racal ng 6-9 months.

Bumalik kahapon ang 2-2 Aces laban sa 3-0 Rain or Shine. (VE)