Rabiya umaming may problema sa relasyon kay Neil

Ayan, mula sa pagiging ‘I’m not available’ ni Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo, na iniuugnay nga siya kay Andre Brouillette, naging ‘It’s complicated’ na ang sitwasyon nila ng boyfriend niyang si Neil Salvacion.

Sa interview kay Rabiy ni Boy Abunda ay diretshan ngang tinanong ni King of Talk si Rabiya sa sitwasyon ng relasyon nila ni Niel.

“Tito Boy it’s a complicated situation and we need to talk about things when I go back to the Philippines,” sabi ni Rabiya.

Na siyempre, naloka nga ang mga fan, dahil totoo nga pala ang hinala na may problema sa pagitan nila ni Neil.

Pero giit niya, magkaibigan pa rin sila at nag-uusap.

“We’re friends, we’re friends. I still tried to contact him but we need to have this space together as of the moment,” sey pa niya.

Anyway, hindi naman daw bago sa kanila ni Neil ang ganitong sitwasyon, dahil nangyari na sa kanila ito noon.

“But I’m not closing any doors, we’ve been in this kind of situation before. We’ve been together for seven years and who knows po, who knows,” saad pa niya, kasunod ang paglilinaw na walang kinalaman si Andrei sa sitwasyon ng relasyon niya ngayon kay Neil.

Well… (Dondon Sermino)