Rabiya super bet si Kobe Paras

Si Kobe Paras ang celebrity crush ni Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo. Sa virtual interview kay Rabiya, inamin ng beauty queen ang paghanga niya kay Kobe.

“I know nothing about basketball pero nanood talaga ako ng UAAP (University Athletic Association of the Philippines) para makita siya. Kahit hindi ko naiintindihan yung mga nangyayari hinahanap ko si Number 6!” sabi niya.

Number 6 ang jersey number ni Kobe noong naglaro para sa University of the Philippines sa UAAP. Sa July pa planong umuwi ng Pilipinas ni Rabiya at baka pag-usapan na ang pagpasok niya sa showbiz. (Ruel Mendoza)