Rabiya namuhi sa sarili

Nakausap ni Boy Abunda sa kanyang You Tube channel ang naging representative ng Philippines sa Miss Universe 2020 na si Rabiya Mateo.

Parang ang buong journey ni Rabiya mula pa nang manalo siya as Miss Universe Philippines, sobrang maingay na. May mga supporter siya at the same time, mga basher rin. Nasundan nang hindi nga niya maiuwi ang korona o makapasok man lang sa Top 5.

So, she was asked paano nga ba niya hina-handle ang praise at criticism.

“I’m a very competitive person but during the competition, it kept getting into my head na. Like parang iniisip ko, I am so afraid to fail.

“I need to do this, I need to please the Filipinos, I need to sacrifice a lot of things,” sabi niya.

At binigyang-diin din ni Rabiya na “people pleaser” siyang talaga.

Sabi pa niya, “Every time na nai-invalidate yun, I feel bad. Parang I even asked myself, is this even worthy of every thing?

“I even had last coaching session just to get me through that kind of things. Napakahirap talaga.”

At sa mga nababasa raw niyang mga comment, positive o negative man, mahirap din daw na hindi maapektuhan.

“Napakadaling sabihin na ‘wag ka ng magbasa ng comments. ‘Don’t do this, don’t do that.’ Pero kapag nasa posisyon ka na, there we’re moments I would wake-up, I would just crying for no reason.”

Sabi pa rin ni Rabiya, “And I would look at the mirror, see myself and I would hate my body. I would hate how I’d look like. I would hate the things that I would wear kasi, ayaw yun ng tao. It’s not enough.

“I’m always not enough for them.”

***

Nangarag sa Miss Universe

Kinumpirma rin ni Rabiya kay Kuya Boy ang usap-usapan na over-worked daw ang mga candidates ng Miss Universe. Na may time raw na 7 promotional ang pinupuntahan nila sa isang araw.

At sabi ni Rabiya, hindi raw niya ito ide-deny. Sa experience niya raw, may 8 promotional shoots pa raw siya at nabigyan lang siya ng 5 minutes para kumain.

“Wala nang beauty queen, beauty queen, kung ano masusubo ko sa bibig ko, sinusubo ko na lang. Sobrang nakakapagod but it’s part of our responsibility.”

At yung pagkahulog daw niya sa swimming pool, natatawang kuwento niya, ‘yun daw ang araw na sobrang pagod na siya at hindi niya nakita ang hagdan sa pool.

At ngayon daw, sobrang saya na niya. Wala na raw siyang pressure at relax na siya.

Diretsahan na rin niyang sinabi na pagbalik niya sa bansa, gusto niyang subukan ang mundo ng showbiz.