Rabiya Mateo binulabog ang Iloilo

Balik Iloilo nga si Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo nitong Biyernes. Umaga pa lang ay nag-abang na ang mga kababayan niya para masilayan ang bagong reyna.

“Mapuli na ako Iloilo,” ang unang post ni Rabiya sa Instagram.

Pagdating pa lang sa airport ng Iloilo ni Rabiya ay sinalubong na siya ng mga supporter niya na puro kulay pula ang suot. Na bagay naman sa suot ni Rabiya na pulang terno rin.

Agad nga siyang tumuloy sa Richmonde hotel, at doon nga sinimulan ang parada. Mababasa nga sa mga komento ng mga fan ang sobrang saya nila na masilayan ang Miss Universe PH.

Lutang na lutang ang kagandahan ni Rabiya sa kanyang ayos at kulay na suot. Reynang-reyna nga siya.

“Napakabait niya,” mababasang sabi pa ng mga fan sa Iloilo tungkol kay Rabiya.

***

Paolo nagpakain sa mga biktima

Kahit puyat at pagod dahil sa bagyo at trabaho, hindi nagdalawang isip si Paolo Ballesteros sa pagtulong sa mga biktima ng bagyong Ulysses. Si Paolo ay nakatira sa Antipolo, na naging sentro rin ng bagyo, at marami nga ang naging biktima.

At sa halip na tumihaya at magpahinga, mas pinili niya ang mamalengke, magluto ng masarap na putahe na malaking tulong sa mga biktima ng kalamidad.

Ang reklamo lang ni Paolo, sa sandaling oras na paghihiwa niya ng mga sangkap, sugat, paltos agad ang kanyang kamay.

Puring-puri nga si Paolo ng mga netizen, at wish nila, ‘sanaol’ ay tulad ni Paolo, na gumagawa ng paraan para maibsan ang gutom, hirap ng mga biktima.

***

Princess may hatid na pag-asa sa Pasko

May pag-asang hatid ngayong Christmas season ang bagong single ng OPM Acoustic Princess at GMA Music artist na si Princess Velasco, ang kaniyang original Christmas song na ‘The New Born King.’

Espesyal at malapit sa puso ni Princess ang kantang ito na unang isinulat ng kaniyang amang si Alfredo Velasco noong 1964. Sa kasagsagan ng quarantine ay nabuo na nito ang kanta at naisip ni Princess na magandang regalo sa ama ang pag-produce niya nito sa tulong ng kaibigang si Mic Llave.

“I don’t live with my father anymore so I miss him and worry about him, more so since the quarantine started. So when he sent this song that he wrote more than 50 years ago, and asked me to sing it, I figured it would be a nice gift to him to record it and have it produced. I asked my friend Mic Llave to arrange it, and I recorded it here at home using my simple setup. I sang it the way it was arranged – which is full of life and joy! I made sure to smile while singing it, because the message of the song is really about celebrating the birth of Jesus.”

Sa tulong daw ng ‘The New Born King,’ nais ni Princess na alalahanin natin ang gabing pinanganak si Hesus at kung paano ginabayan ng isang makinang na bituin ang tatlong hari papunta sa sabsaban.