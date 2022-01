Rabiya maalaga kay Jeric

Kababalik lang ng alaga kong si Jeric Gonzales sa Manila, after ng limang araw na shooting ng music video sa Boracay, para sa promo ng pelikulang “Broken Blooms” na siya nga ang bida.

Malaking project ito for Jeric na dinirek ni Louie Ignacio. Kasaluyang may sakit si Direk Louie kaya via zoom niya dinirek ang music video ni Jeric, with the help ng assistant director.

Tuwang-tuwa naman si Jeric sa tiwalang binigay sa kanya ng producer ng ‘Broken Blooms’. Dahil nga sa pelikulang ito ay hindi natuloy si Jeric sa ‘Mano Po 1’ dahil nagka-conflict sa schedule. Si David Licauco ang pinalit sa kanya.

Kaya naman inilagay na lang siya ni Regal Films boss Roselle Monteverde sa ‘Mano Po 2’.

Nagpapahinga ngayon si Jeric, pero ang alam ko ay nasa piling siya ni Rabiya Mateo. Kasi nga, 5 days silang hindi nagkita, kaya sinusulit nila ang panahong ito. Eh, maalaga naman si Rabiya kay Jeric, ha!

Talbog!

John Lloyd excited makatrabaho si Marian

Cloud 9 si John Lloyd Cruz ngayon dahil sa mataas na rating na nakukuha ng ‘Happy ToGetHer’ na napapanood tuwing Linggo ng gabi sa GMA7.

Naka-chat namin si Lloydie at hiningian namin ng komento sa magandang rating ng kanilang sitcom.

“Inspiring at para siyang bonus sa patuloy na pagsisikap ng grupo. Isang paalala rin lalo pang pag-igihan ang trabaho” sagot ni Lloydie.

Naitanong din namin sa kanya kung ano ang future plan niya with GMA. Sa ngayon daw ay hinahanapan pa ng sked ang pitching/meeting nila with the GMA creative group.

May concept na raw siya in particular na nais daw niyang pag-usapan. Hindi niya kinumpirma or itinanggi na may plano ang GMA na pagtambalin sila ni Marian Rivera. Hindi pa raw niya nakakausap ang manager niyang si Maja Salvador na pauwi pa lang galing sa Amerika.

Pero siyempre, excited siya at masaya siya kung matutuloy ang project nila ni Marian, ha!

Richards tatapusin quarantine sa Edsa

Noong Linggo ay nakabalik na si Alden Richards mula sa San Francisco, kung saan halos isang buwan din siya roon para sa Christmas Holidays. Sa Lake Tahoe sa Nevada or sa boundary ng California nga siya nagdiwang ng kanyang kaarawan noong January 2.

Naka-chat namin si Alden kagabi at ready na siya para sa mga proyektong naghihintay sa kanya. Pero kinailangan muna niyang mag-quarantine ng ilang araw bago siya maging malaya at harapin ang kanyang mga trabaho.

Sa Edsa Shangrila Hotel, Mandaluyong siya naka-quarantine.