Rabiya kinatatakutan sa Miss U

Matutuloy ngayong 2021 ang Miss Universe pageant.

Ito ay ayon sa Miss Universe Organization vice-president Shawn McClain na naglabas ng maraming pagbabago sa pageant dahil sa COVID-19 pandemic.

“There’s is a chance we change a bit, change some things about Miss Universe. I can’t say many details now, but changes (in) some parts of the show, some aspects of the competition to make it more a little 2021 as (like) an evolution of Miss Universe.

“We have a ton of people, a huge team thinking, creating the new format, new way of doing things and we are working on that. Now the pandemic brought many negative things, but also many positives.”

Sa bansang Costa Rica raw magaganap ang naudlot na Miss Universe 2020. Tutularan daw nila ang ginawang pag-iingat ng Miss USA 2020 na ginanap noong November 9, 2020 sa Exhibition Centre and the Soundstage at Graceland in Memphis, Tennessee. Nagwagi rito ay si Miss Mississippi Asya Branch.

May report na magaganap ang 69th edition ng Miss Universe pageant on May 9, 2021, Mother’s Day. Pero wala pang confirmation ang MUO tungkol dito.

Si Rabiya Mateo ang nanalo bilang Miss Universe Philippines 2020 at ngayon pa lang ay handang-handa na siya. Nakakaloka ang hubog ng katawan at dating ng mukha ni Rabiya ngayon.

Isa nga si Rabiya sa kinatatakutan na contestant sa Miss U. (Ruel Mendoza)