Rabiya inakusahang ‘retokada’

Ayan na, nagsimula na ang pagkalkal sa nakaraan ni Rabiya Mateo, ang Miss Philippines Universe 2020. At inilabas nga sa isang Instagram account ang photo nito na kuha sa high school year book.

Mapapansin ang pagkakaiba ng itsura ni Rabiya noon hanggang ngayon. Ang tingin ng iba, nagparetoke ng ilong si Rabiya. At sa totoo lang, wala namang masama kung totoo man yan, dahil sa ibang bansa, tila naging requirements na sa kanila na dapat ipaayos ang mukha ng kandidata nila, kapag sa tingin nila ay may problema sa itsura nito.

Pero, ang naturang larawan ay kuha pa noong high school si Rabiya. At malaki na ang nabago, dahil kung susumahin mo, halos pitong taon na ang nakalipas mula nang i-post ang larawan na `yon sa year book nila. At yes, posibleng nagbago talaga ang itsura niya sa pagdadalaga niya. Di ba nga, may mga sitwasyon na bigla na lang pumuti, tumangkad, pumayat ang mukha ng mga kakilala mo makalipas ang ilang taon, depende sa pag-aalaga mo sa sarili mo. At yes, sa tulong ng make up, nagbabago talaga ang itsura ng isang tao.

Ang tingin ng iba, noon kasi ay medyo bilog ang mukha ni Rabiya, kaya noong pumayat na ang mukha nito, nagbago rin ang hugis ng ilong nito. Well, hindi na isyu ang ‘glow up’ sa ngayon. Kung makatutulong para mas maging maganda ang pananaw mo sa buhay, go ahead. Ang glow up ay puwedeng natural na nagbago, o plinano.

Anyway, mas lamang pa rin naman ang pumuri kay Rabiya, lalo na at nabasa nila ang kuwento sa year book.

“A girl with glamorous smile. Every boy is mesmerized with her sophisticated look. The darling of the year IV St. Agnes. Those shimmering tan skin catches everyone’s attention especially the boys. She has a towering height. When she starts speaking, you should ready your handkerchiefs for your nose might bleed. She’ a very sensitive person, so be careful of the words you choose. She’s sweet… That’s what makes ‘BYANG’ brilliant, admirable, gorgeous…”

Likas na matalino, at nagtapos sa high school bilang First Honorable Mention, Best In Communication, Performer of the Year. (Dondon Sermino)

***

Mukha ni Mateo inukit sa buhangin

Siyanga pala, tuwang-tuwa ang mga taga-Iloilo sa tagumpay ni Rabiya, at isang bonggang tribute nga ang ibinigay nila rito. Iniukit nila ang mukha nito na may korona sa buhanginan sa tabi ng dagat.

“Congratulations Rabiya Mateo!” ang nakalagay na mensahe sa bonggang ‘art’ na `yon sa tabi ng dagat.

Mababasa rin ang pagmamahal ng mga fan kay Rabiya, na sinisisi si Sandra, na awang-awa sila kay Rabiya, na dahil sa mga paandar na ito ni Sandra, hindi nai-enjoy ni Rabiya ang kanyang pagiging reyna.

Kumbaga, inagawan talaga ni Sandra ng eksena si Rabiya, ha! (Dondon Sermino)

***

‘Hindi nandaya si Miss Iloilo’ — Miss Davao Alaiza

Anyway, kanya-kanyang kampihan na nga ang nangyayari ngayon. At para kay Miss Davao Alaiza Malinao, karapat-dapat si Rabiya sa korona.

“So deserving!!! Siya lang po nagme-make up sa sarili niya. Habang naghihintay kami sa holding area si Rabiya nasa gilid yan nag-practice mag-Q&A! Nung prelims rumarampa yan sa hallway, sa labas ng holding area naming para mag-practice ng swimsuit walk niya. Masipag si dzai. She worked hard. She’s fair. She did not cheat. She is a deserving winner!” sabi pa ni Miss Davao.

Pinuri nga ng mga netizen si Alaiza dahil sa pagiging class niya sa pagtanggap sa sitwasyon. Feeling nila, mas dapat na pumasok si Alaiza kesa kay Michele Gumabao sa Top 5. (Dondon Sermino)