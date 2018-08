RA 10699 ni Angara, nagtaas sa insentibo ni Hidilyn Diaz

PINURI ni Senator Sonny ­Angara si weightlifter Hidilyn Diaz sa pagkamit ng unang gold medal ng bansa nitong Martes sa 2018 Asian Games sa Jakarta-Palembang, ­Indonesia.

“Tayo po ay nakikiisa sa milyon-milyong Filipinong nagbubunyi sa pagkapanalo ni Hidilyn. She once again showcased the Filipino fighting spirit. She deserves all the support in recognition of the honor she continues to bring to our country,” sambit ni Angara, na magsusumite ng resolus­yon para kilalanin at papurihan ang kabayanihan at karangalang ibinigay ni Diaz at iba pang mga Filipino me­dalist sa humahataw pa ring quadrennial meet.

Sa ilalim ng Republic Act 10699 na inisponsoran mismo ni Angara, makatatanggap ang gold medalist na si Diaz ng P2-million cash incentive mula sa pamahalaan.

Ang RA 10699 ay nagdagdag sa mga cash incentive at pinalawig pa ang mga benepisyong matatanggap ng mga winning athlete, coach at trainer.

Bago naipatupad ang nasabing batas, P1 milyon lamang ang ibinibigay noon sa mga Asian Games gold medalist.



Bago mabuhat ni Diaz ang ginto nitong Martes, mayroon nang apat na bronze medalist ang Pilipinas. Sa ilalim ng RA 10699, tatanggap ang bawat isa sa kanila ng P400,000 mula sa dating P100,000 lamang.

Bukod sa nakatakdang P2-million incentive sa ilalim ng RA 10699, tatanggap din si Diaz ng P2 million mula naman sa Philippine Olympic Committee, at tig-P1 million galing sa Siklab Foundation at kay Philippine Ambassador to Indonesia Lee Hoong.

“Hidilyn was the very first be­neficiary of the Athletes Benefits and Incentives Act that we ushered into law. She received P5 million in cash incentive when she won the silver medal in the Summer Olympics in 2016. Ginugol niya sa pagpapatayo ng isang weightlifting training faci­lity sa kanyang bayan sa Zamboanga ang napanalunan niya noon. Ito ay para matulungan ang kababa­yan niya na nangangarap din maging world-class na atleta tulad niya. Tayo po’y nakatitiyak na muling gagamitin ni Hidilyn ang kanyang napanalunan sa isang napakamakabuluhang paraan,” patuloy ni Senator Angara.