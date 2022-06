Quizon hari sa Sucat chess

KINOPO ni International Master Daniel Quizon ang korona ng 3rd Kamatyas International Chess Federation Rated Invitational Rapid Tournament nitong Sabado nsa SM Sucat sa Paranaque City.

Nakipaghatian ng puntos ang Dasmariñas City woodpusherkay IM Ronald Dableo upang ilista ang walong puntos sa nine rounds Swiss system.

Nagkaroon ng two-way tie sa first place matapos manalo ni FM David Elorta kay Fide Master Nelson Mariano III. Pero snubi ni Quizon ang titulo via superior tie break points habang sumegunda si Elorta.

“I would like to thank coaces FM Roel Abelgas, Grandmaster Darwin Laylo and Chester Caminong ,” sabi ng 17-year old winner.

Magkasalo sa third hanggang fourth places sina Dableo at Kevin Arquero na may 7.0 points each.

Pasok sa top 10 na may tig 6.5 sina Abelgas, IM Angelo Young, GM Rogelio Antonio, Jr., FM Alekhine Nouri, Remark Bartolome at Leonel Escote. (Elech Dawa)