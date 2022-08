Quiz game app bagong scam

Nagbabala ang Philippine Postal Corporation (PhilPost) sa publiko kaugnay sa isang bagong online scam sa anyo ng quiz game na umiikot ngayon sa mga social media apps.

Nag-post kahapon ang PhilPost sa kanilang official page sa Facebook kung saan nilinaw nito na hindi namimigay ang ahensiya ng ayuda o tulong pinansiyal sa publiko.

Kasunod ito ng pagkalat ng isang online post na ginamit ang PhilPost sa scam.

“Your prize is: 700 peso. Follow the instructions on the next page to claim your prize! 1. Share with 5 groups/20 friends (Click the “Share” icon below) 2. Click continue and claim your prize,” saad sa naturang post.

Sa modus ng online scam, isa umano itong link na sini-share ngayon sa social media na kailangan lang sumagot ng apat na katanungan at may tsansa ka ng manalo ng P7,000 na ayuda at maki-claim ito kapag nai-share na ang link sa ibang atao.

Babala ng PhilPost na maaaring magkaroon ng `access’ ang mga scammer sa mga personal na impormasyon na hinihingi ng apps sa oras na i-click ang link nito.

Tiniyak rin ng PhilPost na hinding-hindi gagawin ng kanilang ahensya ang tumawag, mag-text o mag-email at humingi ng personal na impormasyon o mag-request ng bayad o magpa-click ng anumang email link para makapag-claim ng anumang package sa ahensiya. (Juliet de Loza-Cudia)